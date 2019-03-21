К осени во Фрунзенском и Московском районах появятся новые велодорожки
Велосипедный спорт и инфраструктура для него продолжают развиваться в Петербурге. Как стало известно в четверг, 21 марта, до конца лета 2019 года в городе появятся новые велосипедные трассы. Расположены они будут во Фрунзенском и Московском районах Северной столицы.
- Одна велосипедная дорожка будет проходить от Волковского проспекта оп Бухарестской улице до улице Олеко Дундича, вторая – по проспекту Юрия Гагарина, по улице Типанова и проспекту Славы до Софийской улицы, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
При этом передвигаться по велодорожкам велосипедистам станет еще удобнее. Власти обещают, что для тех, кто направляется в центр по Бухарестской улице, будет бесплатно действовать парковка на перехватывающих автостоянках у метро «Бухарестская» и «Волковская».
Планируется, что длина велодорожек составит 12,8 километров. Откроют их к осени 2019 года.
Всего в 2019 году правительство Петербурга планирует разместить восемь новых велосипедных маршрутов протяженностью порядка 31 километр.
ИСТОЧНИК KP.RU