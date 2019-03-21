2019-03-21T21:40:57+03:00
Общество

К осени во Фрунзенском и Московском районах появятся новые велодорожки

Новая велотрасса в Петербурге будет протяженностью 12,8 километров
Лилия КОЗЛОВА
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К осени в Петербурге появятся две новые велодорожкиК осени в Петербурге появятся две новые велодорожкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Велосипедный спорт и инфраструктура для него продолжают развиваться в Петербурге. Как стало известно в четверг, 21 марта, до конца лета 2019 года в городе появятся новые велосипедные трассы. Расположены они будут во Фрунзенском и Московском районах Северной столицы.

- Одна велосипедная дорожка будет проходить от Волковского проспекта оп Бухарестской улице до улице Олеко Дундича, вторая – по проспекту Юрия Гагарина, по улице Типанова и проспекту Славы до Софийской улицы, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

При этом передвигаться по велодорожкам велосипедистам станет еще удобнее. Власти обещают, что для тех, кто направляется в центр по Бухарестской улице, будет бесплатно действовать парковка на перехватывающих автостоянках у метро «Бухарестская» и «Волковская».

Планируется, что длина велодорожек составит 12,8 километров. Откроют их к осени 2019 года.

Всего в 2019 году правительство Петербурга планирует разместить восемь новых велосипедных маршрутов протяженностью порядка 31 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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