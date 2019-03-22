2019-03-22T08:09:15+03:00
Происшествия

Два массовых ДТП перекрыли движение Ушаковской развязке

Одной из причин аварий стал утренний гололед
Петр КИБЕР
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Из-за двух аварий движение по Ушаковской развязке было закрыто в обе стороны. Фото: Яндекс.КартыИз-за двух аварий движение по Ушаковской развязке было закрыто в обе стороны. Фото: Яндекс.Карты
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Серьезные трудности испытывают утром пятницы автомобилисты Приморского района Петербурга и те водители, которые намеревались проехать по Ушаковской развязки еле рядом с ней. Движение здесь было полностью перекрыто.

- Около 7:00 22 марта при съезде с Ушаковской развязки на Ушаковскую набережную столкнулось около десятка машин, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Аварийные автомобили полностью перекрыли всю проезжую часть. Из-за этого движение в сторону центра Петербурга полностью встало. Приехавшие на место аварии экипажи ГИБДД закрыли въезд на развязку со стороны Приморского проспекта, поэтому автомобилистам, ехавшим со стороны Сестрорецка пришлось встать в огромную пробку.

Одновременно с этим, на другой стороне Ушаковской развязки произошло второе массовое ДТП . При съезде на Приморский проспект столкнулись около пяти машин. Пока сотрудники дорожной полиции растаскивали аварийные машины, проезд был полностью перекрыт.

На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощи и реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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