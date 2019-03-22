2019-03-22T08:25:20+03:00
Общество

Прогноз погоды на 22 марта в Санкт-Петербурге: штормовой ветер и мокрый снег

Температура воздуха днем не превысит плюс четырех градусов
Петр КИБЕР
Поделиться:
В пятницу на Петербург налетит штормовой ветер, "приятную" картину дополнит мокрый снег.В пятницу на Петербург налетит штормовой ветер, "приятную" картину дополнит мокрый снег.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Утро последнего рабочего дня недели у всех петербуржцев началось по-разному. Кто-то привычно пошел на метро и только поежился от утреннего морозца, а вот те горожане, кто возит себя любимого на работу на машине, дружно встали в пробки из-за многочисленных ДТП. На дорогах было очень скользко.

- 22 марта в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью заморозки, на дорогах гололедица. Днем осадки: мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, с порывами до сильного и штормового. Температура воздуха составит +2...+4 градуса, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

О том, что в пятницу стихия покажет свой крутой нрав, предупреждали и в региональном управлении МЧС по Петербургу. В экстренном ведомстве советовали лишний раз не выходить на улицу и быть осторожнее, ведь порывы ветра до 24 метров в секунду легко могут повалить дерево или рекламный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два массовых ДТП перекрыли движение Ушаковской развязке
К осени во Фрунзенском и Московском районах появятся новые велодорожки
Наркоману, избившему 90-летнего соседа в Петербурге, грозит 12 лет тюрьмы
Петербург поздравил жителей Крыма с пятой годовщиной возвращения в состав России
Аварийные дома Петербурга расселят до конца 2019 года
Кусок штукатурки отвалился от балкона на проспекте Стачек в Петербурге
В Смольном обсудили методы борьбы с наркотиками
Пьяный бомж устроил погром на детской площадке на Невском проспекте
Делегация из Финляндии прибыла в Петербург на «круглый стол»
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающемся шторме
Пособница терроризма в Петербурге пойдет под суд
Летом во дворе Эрмитажа появится плоская семиметровая голова
Полицейские Петербурга по рекламному объявлению попали в притон с проститутками
Полиция поймала извращенца, который приставал к 13-летней девочке в метро
В Петербурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку-инвалида
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок