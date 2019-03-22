Прогноз погоды на 22 марта в Санкт-Петербурге: штормовой ветер и мокрый снег

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-22T08:25:20+03:00

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Утро последнего рабочего дня недели у всех петербуржцев началось по-разному. Кто-то привычно пошел на метро и только поежился от утреннего морозца, а вот те горожане, кто возит себя любимого на работу на машине, дружно встали в пробки из-за многочисленных ДТП. На дорогах было очень скользко.

- 22 марта в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью заморозки, на дорогах гололедица. Днем осадки: мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, с порывами до сильного и штормового. Температура воздуха составит +2...+4 градуса, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

О том, что в пятницу стихия покажет свой крутой нрав, предупреждали и в региональном управлении МЧС по Петербургу. В экстренном ведомстве советовали лишний раз не выходить на улицу и быть осторожнее, ведь порывы ветра до 24 метров в секунду легко могут повалить дерево или рекламный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU