В Ленобласти кот-любовник едва не погиб, застряв головой в форточке

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-22T09:45:50+03:00

В Кировске кот неудачно пошел на "подвиги" и едва не погиб, застряв в окне. Фото: vk.com/gorod_47

Так как хозяев дома не было, несчастное животное пришлось спасать прохожим

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Весна, и у всех животных обострился инстинкт размножения. В особенности это коснулось котов. Усато-полосатые питомцы устраивают концерты хозяевам и пытаются сбежать на улицу, чтобы продолжить род. Но некоторых на этом пути ждут непреодолимые препятствия.

- На улице Новой, дом 20 в Кировске кот застрял головой в приоткрытом окне, когда хотел выбраться из квартиры наружу, - сообщают местные жители в соцсетях.

Бедный котик не рассчитал своих сил и едва не поплатился за это жизнью. К несчастью, хозяев дома не оказалось и помочь бедняге было некому. Скорее всего кот бы погиб, если бы не сердобольные горожане.

- Он действительно чуть не умер, уже истошные звуки издавал, - написала в соцсетях Ольга Юнусова. - Первый этаж, мы сначала пытались двумя швабрами назад в квартиру подтолкнуть, но поняли, что не поможет.

Но, в итоге, спасательная операция завершилась успешно. Один из соседей вынес тумбочку и табуретку, с помощью которых удалось вытащить несчастного мартовского кота из ловушки.

Впрочем, боевой настрой животного это не сбило. Едва оклемавшись, усатый-полосатый «ромео» отправился на покорение кошачьих сердец.

ИСТОЧНИК KP.RU