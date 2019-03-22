В Ленобласти кот-любовник едва не погиб, застряв головой в форточке
Весна, и у всех животных обострился инстинкт размножения. В особенности это коснулось котов. Усато-полосатые питомцы устраивают концерты хозяевам и пытаются сбежать на улицу, чтобы продолжить род. Но некоторых на этом пути ждут непреодолимые препятствия.
- На улице Новой, дом 20 в Кировске кот застрял головой в приоткрытом окне, когда хотел выбраться из квартиры наружу, - сообщают местные жители в соцсетях.
Бедный котик не рассчитал своих сил и едва не поплатился за это жизнью. К несчастью, хозяев дома не оказалось и помочь бедняге было некому. Скорее всего кот бы погиб, если бы не сердобольные горожане.
- Он действительно чуть не умер, уже истошные звуки издавал, - написала в соцсетях Ольга Юнусова. - Первый этаж, мы сначала пытались двумя швабрами назад в квартиру подтолкнуть, но поняли, что не поможет.
Но, в итоге, спасательная операция завершилась успешно. Один из соседей вынес тумбочку и табуретку, с помощью которых удалось вытащить несчастного мартовского кота из ловушки.
Впрочем, боевой настрой животного это не сбило. Едва оклемавшись, усатый-полосатый «ромео» отправился на покорение кошачьих сердец.
ИСТОЧНИК KP.RU