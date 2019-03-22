2019-03-22T10:13:20+03:00
Общество

«Горэлектротранс» ищет кондуктора, фасующего сдачу в пакетики

Неизвестный труженик трамвайного депо стал героем дня в соцсетях
Петр КИБЕР
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В "Горэлектротрансе" ищут кондуктора, фасующего мелочь по пакетикам. Фото: Телеграмм-канал "Типический петербуржец".В "Горэлектротрансе" ищут кондуктора, фасующего мелочь по пакетикам. Фото: Телеграмм-канал "Типический петербуржец".
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Казалось бы, такая мелочь, но мелочь на сдачу в пакетике привела в восторг не только пассажира петербургского трамвая, но и всех пользователей соцсетей в городе. Теперь «героя дня» ищут и в «Горэлектротрансе». Чтобы наградить.

- Если пассажиры рады и вышли из трамвая в хорошем настроении - значит и кондуктор, и водитель хорошо сделали свою работу, - сообщила пресс-служба перевозчика.

В «Горэлектротрансе» отметили что хотят поощрить своего работника за то, как тщательно он готовится к каждому выезжу на маршрут.

Пока имя кондуктора-аккуратиста неизвестно, но в транспортной компании надеются, что вскоре поразивший горожан сотрудник найдется. И просят помочь в его поисках самих пассажиров.

О том, что один из кондукторов трамвая раздает сдачу в пакетиках, стало известно после публикации в телеграмм-канале «Типический петербуржец».

- Типический петербургский клиенто-ориентированный сервис на транспорте, - с улыбкой написал автор поста в соцсетях.

Размер и вид возможного поощрения пока остается тайной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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