«Горэлектротранс» ищет кондуктора, фасующего сдачу в пакетики
Казалось бы, такая мелочь, но мелочь на сдачу в пакетике привела в восторг не только пассажира петербургского трамвая, но и всех пользователей соцсетей в городе. Теперь «героя дня» ищут и в «Горэлектротрансе». Чтобы наградить.
- Если пассажиры рады и вышли из трамвая в хорошем настроении - значит и кондуктор, и водитель хорошо сделали свою работу, - сообщила пресс-служба перевозчика.
В «Горэлектротрансе» отметили что хотят поощрить своего работника за то, как тщательно он готовится к каждому выезжу на маршрут.
Пока имя кондуктора-аккуратиста неизвестно, но в транспортной компании надеются, что вскоре поразивший горожан сотрудник найдется. И просят помочь в его поисках самих пассажиров.
О том, что один из кондукторов трамвая раздает сдачу в пакетиках, стало известно после публикации в телеграмм-канале «Типический петербуржец».
- Типический петербургский клиенто-ориентированный сервис на транспорте, - с улыбкой написал автор поста в соцсетях.
Размер и вид возможного поощрения пока остается тайной.
ИСТОЧНИК KP.RU