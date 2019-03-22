В Выборге школьника засосало в глиняную жижу

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-22T10:39:02+03:00

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Один неосторожный шаг, и школьник из Выборга оказался по колено в грязевой ловушке. Мальчик провалился в густую глиняную жижу, которая тут же засосала ногу ребенка. Выбраться из областных «зыбучих песков» самостоятельно не получилось. На помощь подоспели спасатели и горожане.

- Во дворе дома на Приморской улице в болото из воды и глины провалился 8-летний мальчик. Выбраться сам не смог, - сообщает паблик «ВКонтакте» «Интересный Выборг».

В итоге ребенку пришлось сидеть на земле, пока прохожие не принесли доску, на которую малыш смог перебраться. И все равно без помощи спасателей ноги ребенка достать из жижи не получилось.

По словам самих жителей Выборга, которые активно обсуждают инцидент в соцсетях, причиной ЧП стала безалаберность ремонтников «Леноблводоканала», которые за несколько дней до этого устраняли последствия коммунальной аварии, но не удосужились огородить место работ.

Сигнальная лента появилась уже после того, как историей с провалившимся ребенком попала в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU