2019-03-22T10:39:02+03:00
Происшествия

В Выборге школьника засосало в глиняную жижу

Достать ребенка из грязевой ловушки смогли только спасатели
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Выборге школьник провалился ногами в грязевую ловушку. Фото: vk.com/vyborg_newsВ Выборге школьник провалился ногами в грязевую ловушку. Фото: vk.com/vyborg_news
Изменить размер текста:

Один неосторожный шаг, и школьник из Выборга оказался по колено в грязевой ловушке. Мальчик провалился в густую глиняную жижу, которая тут же засосала ногу ребенка. Выбраться из областных «зыбучих песков» самостоятельно не получилось. На помощь подоспели спасатели и горожане.

- Во дворе дома на Приморской улице в болото из воды и глины провалился 8-летний мальчик. Выбраться сам не смог, - сообщает паблик «ВКонтакте» «Интересный Выборг».

В итоге ребенку пришлось сидеть на земле, пока прохожие не принесли доску, на которую малыш смог перебраться. И все равно без помощи спасателей ноги ребенка достать из жижи не получилось.

По словам самих жителей Выборга, которые активно обсуждают инцидент в соцсетях, причиной ЧП стала безалаберность ремонтников «Леноблводоканала», которые за несколько дней до этого устраняли последствия коммунальной аварии, но не удосужились огородить место работ.

Сигнальная лента появилась уже после того, как историей с провалившимся ребенком попала в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Петербурга вышлют граждан Шри-Ланки, которые собирались бежать в Европу
Следующими на ремонт после метро «Академическая» уйдут «Маяковская», «Московская» и «Технологический институт»
ФСБ проводит обыски в Петербурге по делу о хищениях средств гособоронзаказа
21 марта из-за «минеров» пришлось эвакуировать почти 24 тысячи человек
«Горэлектротранс» ищет кондуктора, фасующего сдачу в пакетики
В Ленобласти кот-любовник едва не погиб, застряв головой в форточке
Прогноз погоды на 22 марта в Санкт-Петербурге: штормовой ветер и мокрый снег
Два массовых ДТП перекрыли движение по Ушаковской развязке
К осени во Фрунзенском и Московском районах появятся новые велодорожки
Наркоману, избившему 90-летнего соседа в Петербурге, грозит 12 лет тюрьмы
Петербург поздравил жителей Крыма с пятой годовщиной возвращения в состав России
Аварийные дома Петербурга расселят до конца 2019 года
Кусок штукатурки отвалился от балкона на проспекте Стачек в Петербурге
В Смольном обсудили методы борьбы с наркотиками
Пьяный бомж устроил погром на детской площадке на Невском проспекте
Делегация из Финляндии прибыла в Петербург на «круглый стол»
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающемся шторме
Пособница терроризма в Петербурге пойдет под суд
Летом во дворе Эрмитажа появится плоская семиметровая голова
Полицейские Петербурга по рекламному объявлению попали в притон с проститутками
Полиция поймала извращенца, который приставал к 13-летней девочке в метро
В Петербурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку-инвалида
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок