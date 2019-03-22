2019-03-22T11:19:33+03:00
Общество

21 марта из-за «минеров» пришлось эвакуировать почти 24 тысячи человек

Очередная волна сообщений о заложенных бомбах затронула Эрмитаж, Исаакиевский собор, десятки школ, детсады и больницы
Петр КИБЕР
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Из-за сообщений лже-минеров полиции пришлось проверить больше 600 зданий.Из-за сообщений лже-минеров полиции пришлось проверить больше 600 зданий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Четверг, 21 марта, выдался «жарким» для сотрудников экстренных служб Петербурга. Из-за весеннего обострения активности лже-минеров, в городе пришлось эвакуировать почти 24 тысячи человек и проверить десятки зданий.

- Полиция проверила 661 объект, в том числе все станции метро и все мосты после сообщений о «бомбе», - пишет «Мойка 78».

Письма с угрозами пришли на электронные адреса ящики ФСБ, учебных и детских дошкольных заведений, больниц, административных учреждений, музеев, бизнес-центров, магазинов и других объектов. В очередной раз попал под проверку и Мариинский театр.

Чтобы отработать все адреса, пришлось задействовать 1870 сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Впрочем, как и ранее, никаких взрывных устройств найдено не было. Электронные письма с угрозами были подписаны неким «Вовой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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