2019-03-22T11:55:04+03:00
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Петербурге по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Оперативники уже посетили несколько режимных предприятий
Петр КИБЕР
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В Петербурге проходят обыски по делу о хищениях при гособоронзаказе.В Петербурге проходят обыски по делу о хищениях при гособоронзаказе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утро пятницы, 22 марта, началось с массовых обысков на предприятиях, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа. Оперативники ФСБ пришли с визитом на заводы, чтобы изъять документацию. Все это происходит в рамках дела о хищении средств.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам статьи «Мошенничество», проводятся следственные действия в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве, - пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По имеющейся информации, дело возбуждено по фактам хищения средств гособоронзаказа станкостроительными предприятиями Липецкой области. Размер украденных бюджетных средств не называется. Каким образом в поле зрения силовиков попали петербургские предприятия - неизвестно. Вполне возможно, что в городе на Неве у липецких станочников могли быть смежники и промышленные партнеры.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал жестко пресекать попытки расхищения средств, выделенных на государственный оборонный заказ и национальные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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