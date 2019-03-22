2019-03-22T12:28:27+03:00
Общество

Следующими на ремонт после метро «Академическая» уйдут «Маяковская», «Московская» и «Технологический институт»

А вот проблемные «Беговую» и «Новокрестовскую» закрывать из-за протечек не планируют
Петр КИБЕР
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Начальник петербургского метрополитена рассказал, какие станции пойдут на ремонт после "Академической".Начальник петербургского метрополитена рассказал, какие станции пойдут на ремонт после "Академической".Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже почти год жители Калининского района Петербурга живут без метро «Академическая». На станции проходит ремонт, который, впрочем, обещали завершить уже к 1 июня 2019 года. Как проходят работы и какие станции ждет ремонт в будущем на месте журналистам рассказал глава метрополитена Владимир Гарюгин.

- Мы очень хотим закрыть на ремонт «Технологический институт», чтобы заменить три эскалатора на четыре, - передает слова руководителя подземки корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Но если с «Техноложкой», в связи с ее загруженностью сроки пока не утверждены, то с «Маяковской» вопрос решен. Станцию начнут ремонтировать в 2020 году. Еще один претендент на работу - «Московская». При этом полностью закрывать станции не планируется, при замене эскалаторов постараются обойтись ограничениями .

А что касается проблемных станций «Беговая» и «Новокрестовская», то закрывать их не будут. Пока.

- Если бы было опасно - давно бы закрыли, но все течет, все меняется, - «обнадежил» Владимир Гарюгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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