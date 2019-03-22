2019-03-22T12:54:20+03:00
Происшествия

Из Петербурга вышлют граждан Шри-Ланки, которые собирались бежать в Европу

У нелегальных мигрантов нашлись карты приграничных районов у Финляндии и Эстонии
Петр КИБЕР
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Четверым гражданам Шри-Ланки не удалось пробраться в Европу через Петербург.Четверым гражданам Шри-Ланки не удалось пробраться в Европу через Петербург.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Пограничное управление ФСБ России задержало четверых граждан Шри-Ланки, которые собирались искать лучшей доли в Европе. Через Петербург трое молодых мужчин и девушка собирались проникнуть в Европу.

- 20 марта сотрудниками Пограничного управления в результате совместного рейда с коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области были выявлены и задержаны четверо иностранных граждан, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России.

Известно, что в Северную столицу ланкийцы приехали как туристы. Дабы миссия по перемещению в Европейский союз прошла успешно, иностранцы хорошо подготовились. Он загрузили в свои смартфоны карты приграничных районов Ленинградской области у Эстонии и Финляндии.

Однако сбыться мечте о хорошей жизни в ЕС было не суждено. На следующий день после задержания суд принял решение оштрафовать всех и принудительно выдворить из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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