2019-03-22T14:02:38+03:00
Общество

Петербуржцам разрешили собирать валежник

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил поправки в городской закон
Петр КИБЕР
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Валежник можно будет собирать свободно. Депутаты разрешили.Валежник можно будет собирать свободно. Депутаты разрешили.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня члены Комитета по законодательству петербургского парламента одобрил изменения в городской закон, чтобы теперь и в Северной столице можно было бы беспрепятственно собирать валежник.

- Валежник можно использовать для шалаша или костра. Летний сезон близко, а в пригороде часто случаются пожары из-за гор валежника, - заявил депутат Денис Четырбок, который стал одним из авторов поправок.

Парламентарий заявил, что сбором валежника так или иначе занимаются все. Чтобы это не шло вразрез с законодательством, и понадобились изменения.

Напомним, что в 2018 году Госдума приняла аналогичный закон. В нем предусмотрена норма, по которой регионы сами определяют степень разрешенности сбора валежника. В Петербурге закон хотят сделать максимально свободным.

-Собирать валежник можно будет везде. Главное - если сучья собирают в кучи, то их надо вывезти до лета согласно правилам пожарной безопасности, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» Денис Четырбок.

После вступления закона в силу, валежник станет «недревесным лесным ресурсом» вместе с пнями корой и хворостом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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