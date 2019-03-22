В Эрмитаже второй день подряд ищут бомбу

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-22T15:44:27+03:00

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Снова в Петербурге вернулась волна эвакуаций. Днем в пятницу, 22 марта, прерывают занятия школы, а посетителей Эрмитажа просят отвлечься от картин и покинуть залы. Сотрудники правоохранительных органов, ОМОНа окружают здания и ведут тщательные проверки.

Эвакуация Эрмитажа началась около часу дня 22 марта. Посетители музея столпились у выхода, в гардеробе образовалась суматоха, у некоторых любителей искусства появилась небольшая паника. Зимний дворец эвакуировали и вчера, в четверг – в день бесплатного посещения.

Эвакуация в ЭрмитажеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- С начала массовых эвакуаций – это уже третий или четвертый раз в Эрмитаже, до этого еще и Мариинку эвакуировали. Так что теперь культурно развлечься, шопинг сделать, даже знания в школе получить – все проблемно, - сетуют петербуржцы в сети.

Помимо музея, посетителям Новой Голландии тоже пришлось покинуть остров. Также эвакуации прошли как минимум в тринадцати школах и лицеях.

Волна массовых эвакуаций в Петербурге началась с января 2019 года. На протяжении уже пары месяцев жители города вынуждены покидать рабочие места, учебные заведения и торговые центры из-за угроз, которые приходят в данные заведения. Ранее в Смольном заявили, что таким способом не напугать петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU