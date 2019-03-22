2019-03-22T16:20:56+03:00
Происшествия

«Газель» на проспекте Ударников провалились в асфальт

Грузовичок застрял во дворе Красногвардейского района Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Газель провалилась в дыру в асфальте в ПетербургеГазель провалилась в дыру в асфальте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Красногвардейском районе Петербурге разверзлась земля и в подземелье провалился автомобиль. Инцидент произошел в пятницу, 22 марта. В одном из дворов по проспекту Ударников «Газель» не смогла выехать, так как застряла в дыре в асфальте.

- «Газель» ЖКС-2 провалилась колесом в дыру в асфальте на своем же участке у дома 20 на проспекте Ударников, - сообщили очевидцы в социальной сети.

На опубликованном в сети фото видно, как автомобиль с грузовым кузовом, накренившись, стоит на асфальте. Левое заднее колесо его находится в глубокой дыре. Явно, для того, чтобы вытащить такую машину из «капкана», обычным автомобилем и тросом не обойтись. Надо вызывать тягач.

В комментариях к фото петербуржцы шутят, что работники ЖКС специально так припарковались. Якобы они приехали залатать дырку, а пока работа не выполнена, поставили машину так, чтобы в яму никто не провалился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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