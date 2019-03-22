Проблемы обманутых дольщиков в Петербурге решат до 2020 года

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-22T18:02:40+03:00

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В Петербурге, как и во многих городах России, есть свои обманутые дольщики. Люди, которые отдали не малые деньги на приобретение жилья, а в итоге вынужденные годами ожидать долгожданную связку ключей. Многие из этих проблем тянутся годами. Правительство Петербурга в пятницу, 22 марта, пообещало, что до начала 2020 года разберется с этим вопросом практически полностью.

-На сегодняшний день в реестре пострадавших дольщиков в Петербурге числится 685 человек. С конца прошлого года их количество увеличилось почти в два раза, тогда было 1199 человек, - сообщили в Смольном.

Строительство жилых домов ГК «Город» началось в Петербурге в 2010 году. Но в 2015 году оно практически остановилось из-за отсутствия денег. В итоге в Петербурге появилось 13 проблемных домов на почти шесть тысяч квартир. С июня 2017 по март 2019 введены в эксплуатацию семь домов на 3,7 тысяч квартир. А до конца третьего квартала текущего года планируется закончить строительство оставшихся домов. По прогнозам, к началу 2020 года проблемы обманутых дольщиков будут решены на 85 процентов.

В Петербурге еще немало проблемных участков. Предстоит завершить стройки «Охта Модерн», «Вариант» в поселке Ленсоветский и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU