Школьники-гангстеры устроили вооруженный налет на офис микрозаймов в Купчино

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-22T18:47:10+03:00

Двое подростков ограбили организацию в Петербурге на три тысячи рублей

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В Петербурге двое парней устроили вооруженный налет на микрофинансовую организацию в Купчино днем в пятницу, 22 марта. Напугав персонал выстрелами, они обчистили кассу и сбежали. Однако долго им скрываться не удалось. Полиция быстро вышла на след подозреваемых подростков.

- Около половины четвертного дня в полицию Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что одну из микрофинансовых организаций на улице Белы Куна ограбили, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

По рассказам очевидцев, днем в пятницу в офис микрозаймов вошли двое молодых людей. Один из них начал стрелять в воздух из предмета, очень похожего на пистолет. Напугав громкими хлопками присутствующих, парни забрали три тысячи рублей и скрылись.

Далеко убежать грабителям не удалось. Сотрудники полиции выследили по «горячим» следам двоих 15-летних подростков. Оба жители соседнего Московского района Петербурга. Правоохранители подозревают, что они могут быть причастны к другим подобным ограблениям.

На данный момент школьники находятся в отделе полиции для разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU