Рекультивацию полигона «Красный Бор» завершат до конца 2024 года

СЕГОДНЯ 19:22 2019-03-22T19:22:51+03:00

Рекультивацию полигона «Красный Бор» в Петербурге завершат до конца 2024 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Финансирование проекта в Петербурге будет осуществляться за счет средств федерального бюджета

Изменить размер текста: A A

Правительство России дало поручение министерству природных ресурсов заняться созданием структуры, которая займется вопросами содержания полигона «Красный Бор» и передачи хранящихся на нем отходов в ведение Госкорпорации «Росатом». Ранее эта тема уже обсуждалась на заседании в Смольном.

- На совещании были рассмотрены конкретные предложения представителей «Росатома» по рекультивации полигона, - сообщили в правительстве РФ.

Согласно графику – до конца 2019 года должна быть разработана концепция технологических решений. Также необходимо начать к инженерным изысканиям. Для проведения работ по обезвреживанию жидких отходов уже в этом году будут проведены необходимые исследования и разработки по определению наиболее эффективной технологии.

Планируется, что все работы по рекультивации полигона «Красный Бор» будут завершены до конца 2024 года. Программа будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU