В субботу в Петербурге шторма не будет: В МЧС опровергли прогноз

СЕГОДНЯ 20:31 2019-03-22T20:31:55+03:00

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В субботу, 23 марта, в Петербурге будет тепло и сколькие дороги. Сегодня, 22 марта, пресс-служба МЧС Северной столицы опровергла данный ранее прогноз о том, что в первый день выходных в городе ожидается штормовой ветер. На самом деле, он будет умеренным и теплым.

- Приносим свои извинения за недостоверную информацию, предоставленную нам в искаженном виде, и доставленные в связи с этим неудобства, - заявили в МЧС Петербурга.

Ранее спасатели и синоптики обещали, что в субботу в Петербург ворвется сильный ветер, который будет сносить плохо закрепленные конструкции и сухие деревья. Однако бояться нечего и можно теперь планировать прогулки на выходные.

Завтра в Петербурге ожидается теплая погода. Термометры покажут до семи градусов тепла. Единственное от чего предостерегают МЧС – скользкие дороги. Ночью в Северной столице ожидаются заморозки, поэтому утром в субботу на трассах будет гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU