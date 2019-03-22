Петербурженка очнувшись после ДТП, заплакала

СЕГОДНЯ 20:59 2019-03-22T20:59:10+03:00

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16-летняя школьница из Петербурга родилась в рубашке. Днем в пятницу, 22 марта, девочку сбила машина. После ДТП школьница не приходила в сознание около пяти минут, а когда все же очнулась, не смогла сдержать слезы.

Авария произошла днем в пятницу в Красносельском районе Петербурга возле дома 20 по улице Летчика Пилютова.

- Девушка перебегала дорогу в неположенном месте. На ней были наушники, и она не следила за дорогой, забавляясь с подругой. Девочкам по 16 лет, - рассказали очевидцы ДТП в социальной сети.

В это время по дороге ехал синий «Мерседес». Машина двигалась с разрешенной скоростью, увидев девушек водитель начал жать на клаксон, но затормозить не успел.

Скрип колес, удар. И девушка оказалась на асфальте. Без сознания она находилась около пяти минут. Когда очнулась, слезу полились из ее глаз.

Сотрудники ДПС приехали уже через 10 минут, скорая через 15. О состоянии пострадавшей на данный момент ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU