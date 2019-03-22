На Северном проспекте «Поло» «прилег» на крышу

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-22T21:24:35+03:00

На севере Петербурга автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

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Серьезное ДТП произошло в Калининском районе Петербурга вечером в пятницу, 22 марта. Очевидцы рассказывают, что автомобиль марки «Поло» на большой скорости вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

По словам свидетелей, автомобиль ехал по Северному проспекту, в какой-то момент его занесло, он вылетел с дороги и оказался на пешеходной части. Машина перевернулась колесами к нему. Отмечается, что водитель и пассажир остались живы.

- По линии задней двери видно, что это каршеринговый «Поло». Они часто «пузом» к верху, - подметили очевидцы в соцсети.

Однако каршеринг попал в аварию или нет, достоверно сказать нельзя. На данный момент службы уже на месте. Сотрудники ДПС проводят проверку и устанавливают, при каких обстоятельствах автомобиль мог так сильно перевернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU