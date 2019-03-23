На Московском проспекте сносят здание завода «Петмол»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-23T11:20:17+03:00

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Бывшее здание молочного завода «Петмол» на Московском проспекте, 65 в Петербурге продолжают сносить. Об этом сообщают очевидцы. Часть комбината уже снесена – на ее месте будет возвышаться новый жилой комплекс. Теперь строители занимаются удалением проходной завода. Сообщается, что нынешние работы начались накануне - в пятницу, 22 марта.

Напомним, что завод «Петмол» переехал со всем своим производством на окраину Петербурга. Теперь он располагается в промышленной зоне «Парнас». Молочный комбинат на Московском проспекте был построен в 30-е годы XX века – на месте бывшего Скотопригонного двора, возведенного в 1821-1825 годах. Внешне новое здание повторяло вид предшественника по проекту архитектора Иосифа Шарлеманя.

ИСТОЧНИК KP.RU