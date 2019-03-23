2019-03-23T12:24:53+03:00
Общество

Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

Самолет прибыл в Северную столицу почти на час позже
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рейс Москва - Петербург задержался почти на час из-за важного пассажира.Рейс Москва - Петербург задержался почти на час из-за важного пассажира.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут. Стартовать из Внуково пассажиры должны были по расписанию в 18:50. Однако аэробус А319 поднялся в воздух только в 19:43. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло рейсов на сайте петербургского аэропорта. Прибыли в Северную столицу пассажиры в 20:56 вместо 20:15.

Впрочем, задержки рейсов – не редкость. А о каких-либо ЧП, из-за которых борт «России» вынужден был опоздать, не сообщается. Однако в СМИ появилась информация о том, что полет задержали из-за опоздавшего на борт важного пассажира. В том числе речь шла о братьях Запашных, которые спешили в Северную столицу. Подтверждения тому, что среди опоздавших пассажиров были именно знаменитые дрессировщики, «КП-Петербург» получить не удалось. Однако Цирк братьев Запашных действительно мог вчера вечером спешить в Петербург – 23 марта артисты дают представление в Цирке на Фонтанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сестрорецк вернулись дикие гуси
Матч «Зенит» - «Аустрия» посетят около 40 тысяч болельщиков
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре
Петербуржцы провели субботник на набережной Невы
В Петербурге восьмиклассники ограбили кредитную организацию
На Московском проспекте сносят здание завода «Петмол»
За разбитое яйцо о голову девушки петербуржец отправится в тюрьму
На Северном проспекте «Поло» «прилег» на крышу
Петербурженка очнувшись после ДТП, заплакала
В субботу в Петербурге шторма не будет: В МЧС опровергли прогноз
Рекультивацию полигона «Красный Бор» завершат до конца 2024 года
Школьники-гангстеры устроили вооруженный налет на офис микрозаймов в Купчино
Проблемы обманутых дольщиков в Петербурге решат до 2020 года
«Газель» на проспекте Ударников провалились в асфальт
В Эрмитаже второй день подряд ищут бомбу
На трассе Петродворец-Кейкино произошло очередное смертельное ДТП
Петербуржцам разрешили собирать валежник
Из Петербурга вышлют граждан Шри-Ланки, которые собирались бежать в Европу
Следующими на ремонт после метро «Академическая» уйдут «Маяковская», «Московская» и «Технологический институт»
ФСБ проводит обыски в Петербурге по делу о хищениях средств гособоронзаказа
21 марта из-за «минеров» пришлось эвакуировать почти 24 тысячи человек
В Выборге школьника засосало в глиняную жижу