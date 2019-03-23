Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-23T12:24:53+03:00

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Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут. Стартовать из Внуково пассажиры должны были по расписанию в 18:50. Однако аэробус А319 поднялся в воздух только в 19:43. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло рейсов на сайте петербургского аэропорта. Прибыли в Северную столицу пассажиры в 20:56 вместо 20:15.

Впрочем, задержки рейсов – не редкость. А о каких-либо ЧП, из-за которых борт «России» вынужден был опоздать, не сообщается. Однако в СМИ появилась информация о том, что полет задержали из-за опоздавшего на борт важного пассажира. В том числе речь шла о братьях Запашных, которые спешили в Северную столицу. Подтверждения тому, что среди опоздавших пассажиров были именно знаменитые дрессировщики, «КП-Петербург» получить не удалось. Однако Цирк братьев Запашных действительно мог вчера вечером спешить в Петербург – 23 марта артисты дают представление в Цирке на Фонтанке.

ИСТОЧНИК KP.RU