2019-03-23T13:40:38+03:00
Общество

Петербуржцы провели субботник на набережной Невы

Активисты привели в порядок территорию у Малоохтинского проспекта
Евгения МОСКВИНА
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Активисты уберут берега Невы и Ижоры. Фото: vk.com/spbperemenАктивисты уберут берега Невы и Ижоры. Фото: vk.com/spbperemen
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В Петербург приходит весна, но вместе с тающим снегом обнажает не самые приятные виды – грязь и мусор. Коммунальщики Северной столицы уже готовы к масштабному месячнику благоустройства: врио губернатора Александр Беглов поставил задачу провести в городе большую весеннюю уборку.

Помочь Петербургу решили общественники. Активисты движения «Петербург – город перемен!» вышли 23 марта на Малоохтинскую набережную, чтобы привести ее в порядок.

– С приходом весны актуальным становится состояние наших городских набережных. Мы понимаем, что с таяньем снега весь мусор окажется в Неве, а затем и в Финском заливе, – говорит сопредседатель правления общественного движения «Петербург – город перемен!» Никита Донцов. –Нам не всё равно, в каком мы живём городе, поэтому мы и проводим наши акции.

Кстати, в воскресенье, 24 марта, общественники отправятся в Колпино. И там вслед за Невой займутся чистотой берега реки Ижора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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