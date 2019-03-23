Петербуржцы провели субботник на набережной Невы

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-23T13:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербург приходит весна, но вместе с тающим снегом обнажает не самые приятные виды – грязь и мусор. Коммунальщики Северной столицы уже готовы к масштабному месячнику благоустройства: врио губернатора Александр Беглов поставил задачу провести в городе большую весеннюю уборку.

Помочь Петербургу решили общественники. Активисты движения «Петербург – город перемен!» вышли 23 марта на Малоохтинскую набережную, чтобы привести ее в порядок.

– С приходом весны актуальным становится состояние наших городских набережных. Мы понимаем, что с таяньем снега весь мусор окажется в Неве, а затем и в Финском заливе, – говорит сопредседатель правления общественного движения «Петербург – город перемен!» Никита Донцов. –Нам не всё равно, в каком мы живём городе, поэтому мы и проводим наши акции.

Кстати, в воскресенье, 24 марта, общественники отправятся в Колпино. И там вслед за Невой займутся чистотой берега реки Ижора.

ИСТОЧНИК KP.RU