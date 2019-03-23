МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре
Петербуржцев предупреждают об усилении ветра 23 марта. Погода все-таки ухудшится, говорят в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Порывы юго-западного ветра в Северной столице могут дорасти до 16 метров в секунду.
Напомним, что это уже второй прогноз о сильном ветре на эту субботу. Сначала в МЧС объявили предупреждение, но затем извинились перед горожанам за недостоверную информацию. И отменили предостережение о шторме. Однако утром 23 марта у синоптиков Северо-Западного УГМС появилась обновленная информация и вердикт, что ветер все-таки будет.
При этом суббота ожидается в городе на Неве довольно теплой: специалисты обещают температуру воздуха от +3 до +8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU