Матч «Зенит» - «Аустрия» посетят около 40 тысяч болельщиков

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-23T15:20:22+03:00

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В субботу, 23 марта, в Петербурге состоится товарищеский матч «Зенита» с венским футбольным клубом «Аустрия». Встреча пройдет на «Газпром Арене» в 18:00.

- «Зенит» сыграет в белой форме, вратарь - в зеленом; гости - в фиолетовой, вратарь - в желтом, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Стадион на Крестовском ожидает вечером около 40 тысяч болельщиков. А билеты на товарищескую встречу все еще доступны в продаже.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», игру можно будет посмотреть в прямой трансляции. Ее покажут на официальном сайте петербургского клуба, а также на YouTube-канале сине-бело-голубых.

Кстати, в истории петербургской и венской команды их встреча 23 марта будет седьмой по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU