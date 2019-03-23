В Выборге обрушилась стена старого дома

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-23T16:51:32+03:00

Об этом рассказали очевидцы в соцести

Изменить размер текста: A A

Куча кирпичей прямо на тротуаре – такую картину заметили у дома №4 по Островной улице утром 23 марта жители Выборга. О том, что обрушился карниз здания, сообщили очевидцы в соцсети. Кладка из-под крыши разлетелась не только на пешеходную часть у дома, но и попала на проезжую. По предварительной информации, из-за обрушения никто не пострадал.

Как отмечают местные жители, дома находится в аварийном состоянии уже много лет.

- Дом в плачевном состоянии с 2004, но все отмахивались, - пишет жительница Выборга в соцсети.

Судя по всему, двухэтажное здание на Островной – нежилое. По предварительным данным, дом может находиться в частной собственности.

По словам жителей Выборга, зданий в подобном состоянии в городе много. Так, месяц назад кирпичная кладка обвалилась со здания на Ленинградском проспекте, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU