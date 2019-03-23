2019-03-23T17:33:00+03:00
Происшествия

В поселке Большая Ижора в Ленобласти пожар охватил жилой дом

Местные жители спасли из горящей квартиры людей и кота [видео]
Евгения МОСКВИНА
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В поселке Большая Ижора местные жители спасли из горящей квартиры людей.В поселке Большая Ижора местные жители спасли из горящей квартиры людей.
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Пожар охватил двухэтажный жилой дом в поселке Большая Ижора в Ленинградской области. ЧП нарушило спокойствие местных жителей днем в субботу. По предварительным данным, огонь распространился по квартире на втором этаже.

В поселке Большие Ижоры Ленинградской области произошел пожар.

Пока пожарные мчались на место ЧП, на помощь охваченным огнем поспешили соседи. Местные жители подставили к окнам лестницу и помогли выбраться из горящего жилья пожилой женщине.

К счастью, погибших в пожаре в поселке Ломоносовского района нет. Травмы получила лишь одна женщина. По сообщению очевидцев, к тому моменту, как соседи успели спасти людей, «скорой» на месте еще было. С огнем продолжают бороться пожарные.

Кстати, неравнодушные соседи помогли спасти из огня кота - хвостатого тоже вытащили из окна по лестнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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