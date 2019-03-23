В Петербурге спасают почерневших от мазута белых лебедей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-23T20:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Не самая приятная встреча с городом ожидала вернувшихся в Петербург перелетных птиц. Два прекрасных лебедя приводнились у мазутного отстойника ТЭЦ, угодили в него и от клюва до лапок измазались в химическом веществе. Белое оперение тут же сменило цвет на черный. Сотрудники предприятия, увидев птиц в беде, обратились в службу спасения животных «Кошкиспас».

- Пока мы добирались к ним, им удалось отогнать лебедей от «водоема» и поймать их. Мы осмотрели пару «черных» птиц, погрузили в коробки со всеми предосторожностями, а затем быстро перевезли в центр реабилитации диких животных «Сирин», - рассказали волонтеры из «Кошкиспас».

Теперь продолжают спасать лебедей в «Сирине» - им придется не только отмыть птиц, но и проверить состояние их здоровья. А оно может быть в большой опасности. Ведь попавший на оперение, кожу и в желудок при попытке очиститься мазут мог серьезно навредить красавцам.

Напомним, что в Петербург начали возвращаться не только лебеди, но и другие перелетные птицы. Так, в Сестрорецке заметили диких гусей.

ИСТОЧНИК KP.RU