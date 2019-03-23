Более тысячи девушек хотят поступить в пансион Минобороны в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-23T19:57:09+03:00

В филиал пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге уже хотят поступить больше тысячи девочек. Фото: pansion-mil.ru

Изменить размер текста: A A

Филиал московского Пансиона воспитанниц Минобороны России откроется в Петербурге 1 сентября 2019 года. И уже больше тысячи девушек выразили свое желание поступить в это учебное заведение, передает «Российская газета». И это даже несмотря на то, что официальный прием документов еще не открыт.

Расположится филиал пансиона на острое Бычий. И его площадка будет включать в себя учебно-административный и спальный корпуса, медпункт, спортивный и бальный залы, а также бассейн и библиотеку. Ученицы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении.

- Мы рассчитываем, что он будет обустроен и оснащен на самом высоком уровне, - передает «Российская газета» слова начальника Пансиона воспитанниц Минобороны России Ларисы Максимовой.

ИСТОЧНИК KP.RU