Более тысячи девушек хотят поступить в пансион Минобороны в Петербурге
Филиал московского Пансиона воспитанниц Минобороны России откроется в Петербурге 1 сентября 2019 года. И уже больше тысячи девушек выразили свое желание поступить в это учебное заведение, передает «Российская газета». И это даже несмотря на то, что официальный прием документов еще не открыт.
Расположится филиал пансиона на острое Бычий. И его площадка будет включать в себя учебно-административный и спальный корпуса, медпункт, спортивный и бальный залы, а также бассейн и библиотеку. Ученицы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении.
- Мы рассчитываем, что он будет обустроен и оснащен на самом высоком уровне, - передает «Российская газета» слова начальника Пансиона воспитанниц Минобороны России Ларисы Максимовой.
ИСТОЧНИК KP.RU