Фанаты «Зенита» раскритиковали канал Z+ нецензурным плакатом

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-24T11:33:05+03:00

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Крупным скандалом обернулось открытие нового онлайн-канала петербургского «Зенита». Напомним, площадку для трансляций игр под названием Z+ запустили на прошлой неделе.

Перед матчем сине-бело-голубых с московским «Спартаком» там вышло ток-шоу с участием блогера Ильи Варламова, дизайнера Артемия Лебедева и музыканта Сергея Шнурова. Вместо футбола гости обсуждали проблемы двух столиц, при этом не стесняясь в выражениях. О том, что программа предназначена для лиц старше 18 лет, предупреждения не было.

- Один сплошной мат. И без предупреждения. Запускать такое шоу на официальном сайте «Зенита» – это полный шок, - возмутились болельщики петербургской команды.

Комментариями в соцсетях фанаты не ограничились. Свое недовольство они высказали и во время матча «Зенита» с австрийской «Аустрией», который проходил в Петербурге 23 марта. На трибунах болельщики повесили нецензурный баннер. Его они адресовали маркетологам клуба и продюсерам канала.

- Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да еще и выделять на это бюджет, - прокомментировали участники объединения фанатов «Ландскрона». - С такими кадрами в Клубе никаких врагов не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU