В Петербурге пассажиры с ножом напали на таксиста

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-24T13:15:34+03:00

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Вечерняя поездка с пассажирами в Невском районе Петербурга едва не обернулась для таксиста трагедией. Двое пассажиров напали на водителя с ножом.

Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера 23 марта. Во дворе одного из домов на улице Коллонтай хулиганы стали угрожать таксисту. Мужчина 1995 года рождения пытался сопротивляться, но безуспешно. Налетчики отобрали у извозчика мобильный телефон, выручку и скрылись.

Водителю после нападения понадобилась помощь медиков. С травмами его доставили в больницу. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее "Комсомольская правда" писала, что в Петербурге полиция задержала троих восьмиклассников, подозреваемых в нападении на микрофинансовую организацию на улице Белы Куна. 22 марта несколько парней в масках и с пистолетом ворвались туда и потребовали денег.

ИСТОЧНИК KP.RU