«Почти Петергоф»: В Пушкине из-под земли забил трехметровый фонтан

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-24T13:47:57+03:00

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Пока музей-заповедник «Петергоф» только готовится к открытию, горожане любуются фонтаны на городских улицах. В воскресенье днем жители Пушкина рассказали, что в центре города из-под земли забила мощная струя воды. На кадрах с места ЧП видно, что высота фонтана около трех метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/698966" frameborder="0"></iframe> Фонтан воды из колодца на Конюшенной улице в городе Пушкине.

«Ничего так композиция. Осталось платный вход организовать», - начали ехидничать в комментариях пользователи группы «ДТП и ЧП». - «Вот и открытие фонтанов уж. Пусть Петергоф нервно в сторонке покуривает», «А говорят, дорогами не занимаются. Какую красоту организовали! Скоро во всех районах города...», «Красиво, все на смотрины».

Сейчас на Конюшенной улице работают коммунальные службы и сотрудники МЧС. Они ликвидируют последствия аварии. Со слов очевидцев, дорогу нехило подтопило. Поэтому автомобилистам они советуют искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU