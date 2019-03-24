«Почти Петергоф»: В Пушкине из-под земли забил трехметровый фонтан
Пока музей-заповедник «Петергоф» только готовится к открытию, горожане любуются фонтаны на городских улицах. В воскресенье днем жители Пушкина рассказали, что в центре города из-под земли забила мощная струя воды. На кадрах с места ЧП видно, что высота фонтана около трех метров.
Фонтан воды из колодца на Конюшенной улице в городе Пушкине.
«Ничего так композиция. Осталось платный вход организовать», - начали ехидничать в комментариях пользователи группы «ДТП и ЧП». - «Вот и открытие фонтанов уж. Пусть Петергоф нервно в сторонке покуривает», «А говорят, дорогами не занимаются. Какую красоту организовали! Скоро во всех районах города...», «Красиво, все на смотрины».
Сейчас на Конюшенной улице работают коммунальные службы и сотрудники МЧС. Они ликвидируют последствия аварии. Со слов очевидцев, дорогу нехило подтопило. Поэтому автомобилистам они советуют искать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU