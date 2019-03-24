В Петербурге на Неве тронулся лед

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-24T16:59:54+03:00

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Весна все ближе – в Петербурге начался ледоход. На то, что Нева постепенно избавляется ото льда, обратили внимание горожане. Снимками они поделились в социальных сетях. Пользователи отмечают, что еще несколько дней назад картина была совсем иной.

kuznedm В Питере весна! #sanktpeterburg #spb #piter #весна2019 #нева

Ожидается, что от ледяных оков река полностью освободится к концу марта. По сообщению синоптиков, на следующей неделе температура воздуха будет колебаться от -3 градусов ночью до +7 днем.

К слову, тает лед и на других водоемах.

- На Ладожском озере припай отмечается в бухте Петрокрепость и в Волховской губе с толщиной льда 25-40 см, в Свирской губе – с толщиной льда 15-30 см, - сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - В бухте Петрокрепость и южных губах озера отмечаются трещины в ледяном покрове, в Свирской губе – вода на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU