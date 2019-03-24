С доходного дома Лихачевой на 6-ой линии Васильевского острова падает лепнина

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-24T17:59:54+03:00

К счастью, никто не пострадал. Фото: группа Живем на Васильевском | Васильевский остров в "ВКонтакте".

Жители района жалуются на другие здания и переживают за собственную безопасность

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Жители Васильевского острова пожаловались на «камнепад» на 6-ой линии Васильевского острова, 29. Со здания упало несколько увесистых кусков лепнины.

- Чудом никто не пострадал, ведь это пешеходка, - сообщил автор поста. - Никаких ограждений так никто и не выставил.

Как предположили пользователи, причина «камнепада» кроется в переменчивой погоде.

- Сейчас перепад температур в ночное и дневное время. Нужно быть осторожными, - предупреждает соседей Рита. - При таянии в трещины попадает вода, в заморозки льдом выламывает куски, штукатурка отслаивается.

В комментариях жители района поделились другими адресами, где стоит быть внимательнее.

- На Кожевенной линии тоже падают камни, - пожаловался Виктор.

- На Среднегаванском проспекте, 10 отваливается лепнина и штукатурка, - поддержала его Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU