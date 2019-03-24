С доходного дома Лихачевой на 6-ой линии Васильевского острова падает лепнина
Жители Васильевского острова пожаловались на «камнепад» на 6-ой линии Васильевского острова, 29. Со здания упало несколько увесистых кусков лепнины.
- Чудом никто не пострадал, ведь это пешеходка, - сообщил автор поста. - Никаких ограждений так никто и не выставил.
Как предположили пользователи, причина «камнепада» кроется в переменчивой погоде.
- Сейчас перепад температур в ночное и дневное время. Нужно быть осторожными, - предупреждает соседей Рита. - При таянии в трещины попадает вода, в заморозки льдом выламывает куски, штукатурка отслаивается.
В комментариях жители района поделились другими адресами, где стоит быть внимательнее.
- На Кожевенной линии тоже падают камни, - пожаловался Виктор.
- На Среднегаванском проспекте, 10 отваливается лепнина и штукатурка, - поддержала его Татьяна.
ИСТОЧНИК KP.RU