2019-03-24T19:00:17+03:00
Происшествия

В Петербурге школьник попал в больницу с переломами после неудачного селфи

Ребенок упал в шахту лифта на фабрике «Красный треугольник»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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11-летний мальчик накануне приехал в Петербург из Сочи.11-летний мальчик накануне приехал в Петербург из Сочи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несчастный случай произошел на набережной Обводного канала. Днем 23 марта 23 марта 11-летний ребенок отправился на бывшую фабрику «Красный треугольник». Здание первой в России резиновой мануфактуры было построено в 1860 году. Сейчас часть помещений заброшена. В один из таких корпусов и наведался школьник.

В Петербург мальчик приехал из Сочи на весенние каникулы. Вероятно, он решил сделать несколько кадров на память о необычной экскурсии. К несчастью, ребенок оступился и сорвался с четвертого этажа.

В Детскую больницу №19 имени Раухфуса пострадавшего доставили с серьезными травмами. Медики диагностировали у пострадавшего переломы ребер и ушиб грудной клетки. Как полагают врачи, его жизни ничего не угрожает.

Весной прошлого года «Комсомольская правда» рассказывала о фотографе, который сорвался с Ростральной колонны. Забираясь на достопримечательность, парень не удержался и упал, получив множество переломов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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