В Петербурге школьник попал в больницу с переломами после неудачного селфи
Несчастный случай произошел на набережной Обводного канала. Днем 23 марта 23 марта 11-летний ребенок отправился на бывшую фабрику «Красный треугольник». Здание первой в России резиновой мануфактуры было построено в 1860 году. Сейчас часть помещений заброшена. В один из таких корпусов и наведался школьник.
В Петербург мальчик приехал из Сочи на весенние каникулы. Вероятно, он решил сделать несколько кадров на память о необычной экскурсии. К несчастью, ребенок оступился и сорвался с четвертого этажа.
В Детскую больницу №19 имени Раухфуса пострадавшего доставили с серьезными травмами. Медики диагностировали у пострадавшего переломы ребер и ушиб грудной клетки. Как полагают врачи, его жизни ничего не угрожает.
Весной прошлого года «Комсомольская правда» рассказывала о фотографе, который сорвался с Ростральной колонны. Забираясь на достопримечательность, парень не удержался и упал, получив множество переломов.
ИСТОЧНИК KP.RU