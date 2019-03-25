2019-03-25T07:33:50+03:00
Общество

Погода на 25 марта в Петербурге: Неделя начнется с мокрого снега

Последняя неделя месяца неприятно удивит петербуржцев дождями и гололедицей
Лилия КОЗЛОВА
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25 марта в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем25 марта в Петербурге ожидается мокрый снег с дождемФото: Артем КИЛЬКИН
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На календаре уже 25 марта. Утреннее солнце озарило небо над Петербургом в последний понедельник этого месяца. Несмотря на, казалось бы, теплую, приятную погоду, синоптики обещают небольшой мокрый снег с дождем.

- В ночь на понедельник, 25 марта, в Петербурге температура воздуха опустилась до 1-3 градусов мороза. Днем в Северной столице потеплеет – синоптики обещают до 4-6 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночной усиленный ветер подсушил лужи на дорогах. Тем не менее, на улице до сих пор местами есть опасный гололед. Днем в Петербурге будут порывы ветра с силой 4-9 метров в секунду. При этом днем может пойти мокрый снег с дождем.

К сожалению, последняя неделя марта не порадует петербуржцев слишком теплой погодой. Все дни термометры будут показывать до 3-4 градусов тепла. Но не стоит отчаиваться. Совсем скоро солнце начнет сильнее пригревать город на Неве и в садах и парках распустятся первые листы на деревьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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