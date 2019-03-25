Полиция Петербурга арестовала таксистов, которые на камеру избили пассажиров в лесу

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-25T08:23:21+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали двоих таксистов, которые, воспользовавшись своим служебным положением, завезли двоих пассажиров в лес, где жестоко избили их и обокрали. Как стало известно в понедельник, 25 марта, одному водителю 22 года, второму 23. Сейчас оба они находятся под стражей.

- Инцидент произошел 19 марта 2019 года. Двое мигрантов 24 и 26 лет заказали такси. Сев в машину, их не смутило то, что помимо водителя в ней находился еще один парень. Однако водитель отвез их далеко не по назначенному адресу, а в лесополосу в Мурино, где он вместе со своим товарищем напал на пассажиров, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Водитель такси и его приятель угрожали пассажирам ножом, били их и требовали отдать деньги и ювелирные украшения. При этом все происходящее мужчины решили снять на память, на камеру мобильного телефона. В результате мигрантов оставили без 200 долларов США и 24 тысяч рублей.

После инцидент таксисты продолжили свой прессинг и начали звонить и писать с краденных телефонов знакомым пострадавших, требуя выкуп за видео с избиением. Тут-то их и поймали полицейские. Оказалось, что оба водителя работают в одном из городских такси.

ИСТОЧНИК KP.RU