«В метро есть кольцевая»: Художник изобразил транспортное будущее Петербурга

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-25T08:59:19+03:00

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Известный петербургский художник Илья Тихомиров решил немного пофантазировать на тему города будущего, хоть и не столь далекого. В небольшом комиксе он показал, как, на его взгляд, будет выглядеть транспорт в городе на Неве в следующем 2020 году. К рисункам прилагаются также небольшие комментарии, которые складываются в единый стишок.

Подборка рисунков называется «Ленинград 2020». Так, в 2020 году Тихомиров пророчит, что все автобусы будут заряжаться от сети, а не ездить на бензине, троллейбусы скинут свои «усы», а каршеринг он и вовсе назвал прокатом «авточасов».

- Там в метро есть кольцевая, - мечтательно подписал Илья Тихомиров рисунок с поездом подземки.

Иллюстрация: Илья Тихомиров

Больше всего реакции со стороны петербуржцев было именно на этот рисунок, так как строительство новых станций и линий метро в Северной столице – одно из самых ожидаемых изменений в городе.

Иллюстрация: Илья Тихомиров

Также Тихомиров обещает, что трамваи оборудуют кондиционерами, а такси можно будет вызвать нажатием на одну кнопку, собственно, как и сейчас. Но самое главное шуточное предсказание художника – это отсутствие пробок. Однако в конце он самоиронично подмечает, что с такими прогнозами он точно «ку-ку».

ИСТОЧНИК KP.RU