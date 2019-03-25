2019-03-25T10:32:44+03:00
Политика

Из-за плохой уборки снега председатель жилищного комитета Петербурга ушел в отставку

Валерий Шиян оставил свою должность, не справившись с обязанностями
Лилия КОЗЛОВА
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Валерий Шиян отправлен в отставку в ПетербургеВалерий Шиян отправлен в отставку в ПетербургеФото: Тимур ХАНОВ
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Зима 2018-2019 годов оказалась критичной не только для Петербурга, но и многих высокопоставленных чиновников. Огромное количество снега, опасно свисающие с крыш ледяные глыбы и повсеместные сугробы мешали жить петербуржцам. А главы районов и комитетов, которые не смогли справиться с этой ситуацией, покинули свои посты. Так, в понедельник, 25 марта, председатель жилищного комитета города на Неве Валерий Шиян подал в отставку.

- За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий и исторической части Петербурга, - гласит формулировка причины увольнения Шияна на сайте Смольного.

Решение об увольнении председателя жилищного комитета принял временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Кроме того, как отмечается на сайте администрации города, документы о работе и нарушениях Шияна были переданы в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку его действиям.

Валерий Шиян занимал пост председателя жилищного комитета Петербурга с ноября 2011 года. Ранее работал заместителем главного инженера в ГРО «Петербурггаз», а также служил на инженерных должностях в КГБ, а потом в ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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