Школьники напишут сочинения о развитии Петербурга

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-25T11:21:05+03:00

Беглов считает, что нужно собрать мнения граждан об их видении развития Петербурга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В школах Петербурга могут организовать сочинения на тему, каким видят будущее Петербурга дети и подростки. Такая идея прозвучала на сегодняшнем заседании городского правительства по окончании рассмотрения повестки дня. Александр Беглов напомнил, что в городе создаются разные программы, но нужно представлять образ будущего нашего города.

- Есть программа социально-экономического развития города до 2035 года. Отвечает ли она нашим представлениям о том, как будет развиваться город? У меня к этой программе много вопросов, - отметил Беглов.

Беглов считает, что нужно собрать мнения граждан об их видении развития Петербурга. И дал поручение членам правительства организовать сбор мнений на эту тему. И это касается не только взрослых, но и школьников.

- Можно было был организовать сочинения о том, как они видят развитие Петербурга, - предложил врио губернатора.

Кроме этого, он напомнил, что 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов МСУ и губернатора Петербурга.

- Я думаю, что было бы правильно дать поручение членам правительства и организовать сбор наказов от жителей депутатам МСУ и губернатору Петербурга. Чтобы можно было бы их обобщить.

ИСТОЧНИК KP.RU