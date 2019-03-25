2019-03-25T13:56:17+03:00
Общество

В ночь с 25 марта в Петербурге разведут мосты

С понедельника на вторник четыре моста разделят Северную столицу
Лилия КОЗЛОВА
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С 25 на 26 марта в Петербурге будет техническая разводка мостовС 25 на 26 марта в Петербурге будет техническая разводка мостовФото: Александр ГЛУЗ
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Накануне в воскресение, 24 марта, по Неве пошел лед. А значит совсем скоро по реке пойдут грузовые судна. В связи с этим на радость туристам и неудобство жителям северной части Петербурга сегодня, 25 марта, начнется пробная разводка мостов.

- В ночь с 25 на 26 марта 2019 года разведут Володарский, Благовещенский, Тучков и Литейный мосты, - сообщила пресс-служба «Мостотреста».

Пока что это будет только технологическая разводка мостов. Так, в ночь с 25 на 26 марта с 2 часов ночи до 5:45 будет разведен Володарский мост, с 1:40 до 4:45 – Литейный, с 2 часов до 4:55 – Тучков. Благовещенский мост разведут дважды - с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5 часов.

Также ночью 27 марта разведут четыре городские переправы: Володарский мост (2:00 - 5:45), Большеохтинский (2:00-5:00), Троицкий (1:20-4:50), Благовещенский (1:25-2:45, 3:10-5:00) и Тучков (2:00-4:55).

28 марта развод ожидается также на трех мостах: Мост Александра Невского будет разведен (2:20-5:10), Литейный (1:40 - 4:45), Биржевой – (2-4:55).

Еще одна разводка мостов планируется 29 марта. С 2:20 до 5:10 будут подняты створки моста Александра Невского, с 1:40 до 4:45 - Литейного моста, с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 - Благовещенского, а также с 2:00 до 4:55 - Тучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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