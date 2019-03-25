2019-03-25T14:30:23+03:00
Общество

Антимонопольщики предъявили претензии Смольному

По мнению инспекторов УФАС, правительство города и комитет имущественных отношений дали слишком много полномочий Фонду имущества
Петр КИБЕР
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УФАС не понравились слишком широкие полномочия Фонда имущества Петербурга.УФАС не понравились слишком широкие полномочия Фонда имущества Петербурга.Фото: "КП" Архив
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Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России вынесло три предупреждения Комитету имущественных отношений (КИО) и два правительству Петербурга. Причиной для этого стали излишние полномочия, которые получил Фонд имущества.

- Фонд наделен полномочиями по: подготовке пакета документов для принятия решения КИО об условиях приватизации (продажи) госимущества; подготовке госимущества к приватизации; проведению торгов по приватизации (продаже) госимущества СПб; продаже имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в случае если таковые имеет право на преимущественный выкуп арендуемого помещения; заключению договоров купли-продажи по результатам приватизации; получению платы за проданный в рамках приватизации объект, - сообщает пресс-службы УФАС.

Простыми словами - Фонд имеет преимущества перед другими участниками рынка продажи госсобственности. То есть нарушает антимонопольное законодательство, которое гласит, что все должны быть в равных условиях.

Теперь УФАС требует от КИО и правительства Петербурга, чтобы функции Фонда имущества были приведены в соответствие с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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