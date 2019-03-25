2019-03-25T14:54:33+03:00
Общество

Военные корабли спасут Петербург от зажорных наводнений

Крошить лед в Финском заливе будут два буксира и ледокол
Петр КИБЕР
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Военные суда вышли на Финский залив, чтобы спасти Петербург от наводнения.Военные суда вышли на Финский залив, чтобы спасти Петербург от наводнения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Весна - время наводнений в Петербурге. Талая вода поднимает уровень в Неве и Финском заливе, а собравшийся лед создает «пробки» - так называемые зажоры, которые приводят к половодью. Чтобы беды не случилось, на помощь гражданскому флоту вышли суда Западного военного округа (ЗВО).

- Ледокол «Буран» и рейдовые буксиры приступили к околке льда в акватории Финского залива. Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Подспудно ледокол занимается проводкой военных судов и гражданских кораблей (совершенно бесплатно)в Балтийское море.

Кроме кораблей на помощь Петербургу в борьбе со льдом вышла, хотя правильнее сказать вылетела и военная авиация. Самолеты ЗВО уже нанесли бомбовые удары по скоплению льда на Финском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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