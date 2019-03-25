Военные корабли спасут Петербург от зажорных наводнений
Весна - время наводнений в Петербурге. Талая вода поднимает уровень в Неве и Финском заливе, а собравшийся лед создает «пробки» - так называемые зажоры, которые приводят к половодью. Чтобы беды не случилось, на помощь гражданскому флоту вышли суда Западного военного округа (ЗВО).
- Ледокол «Буран» и рейдовые буксиры приступили к околке льда в акватории Финского залива. Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная, - сообщает пресс-служба ЗВО.
Подспудно ледокол занимается проводкой военных судов и гражданских кораблей (совершенно бесплатно)в Балтийское море.
Кроме кораблей на помощь Петербургу в борьбе со льдом вышла, хотя правильнее сказать вылетела и военная авиация. Самолеты ЗВО уже нанесли бомбовые удары по скоплению льда на Финском заливе.
ИСТОЧНИК KP.RU