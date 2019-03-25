Петербурженка всадила нож себе в грудь, извиняясь перед супругом за измену

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-25T15:24:28+03:00

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Любовь, омраченная изменой – это всегда трагедия. Так, в Петербурге неверная жена поплатилась собственной жизнью, пытаясь доказать свою эмоциональную преданность мужу, так как физическую она нарушила. В понедельник, 25 марта, Московский суд Северной столицы окончательно разобрался в этом запутанном любовном деле.

- По версии суда, в июле 2018 года на протяжении нескольких дней петербуржец в квартире дома по улице Орджоникидзе избивал свою жену ремнем и палкой за то, что та ему изменила. Окончательно, 26 июля, он ударил супругу ножом в грудь, после чего та скончалась, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако ревнивый мужчина заявил, что жену свою не убивал. По его версии все было несколько иначе: супруга призналась ему в измене, он, разозлившись, избил ее ремнем. Через несколько дней наказание повторилось уже с применением палки. Он бил женщину несколько раз, так как своими извинениями жена только напоминала о своем предательстве.

Якобы, 26 июля петербуржец пришел с работы. Жена снова начала приставать со слезами и извинениями. Пытаясь доказать свою любовь, женщина быстрым шагом прошла на кухню, взяла нож, воткнула его себе в грудь, затем вытащила его и бросила на пол. Муж взял нож, вытер его, переоделся якобы по просьбе жены, а потом пытался оказать супруге первую помощь с помощью искусственного дыхания и примочек на рану. Увы, когда на вызов приехали врачи, женщина уже была мертва.

Суд выслушал всю историю любовных страстей и назначил мужу наказание в виде 8,5 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU