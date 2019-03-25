2019-03-25T15:31:44+03:00
Звезды

На крыше дома на Фонтанке появился продавец шаров из «Трех толстяков»

Стрит-арт петербургских художников посвящен грядущему Дню театра
Петр КИБЕР
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На крыше дома на Фонтанке в честь Дня театра поселился продавец шаров.На крыше дома на Фонтанке в честь Дня театра поселился продавец шаров.Фото: Скриншот с видео
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Уже совсем скоро - 27 марта в России и в Петербурге в частности, будут отмечать День театра. Этому празднику посвящено множество мероприятий в сценической среде города. А вот петербургские художники решили устроить уличный перформанс по такому случаю.

- Сегодня утром, в Петербурге на крыше жилого дома по набережной Фонтанки появился продавец шаров из повести «Три толстяка» — манекен, сделанный по методу Марка Дженкинса (из упаковочного скотча), - сообщает в соцсетях Институт исследования стрит-арта.

На Фонтанке появился продавец шаров из Трех толстяков".Видео: Институт исследования стрит-арта

Фигура мужчины в Пальто синит на скате крыши одного из зданий на Фонтанке и держит в руках связку настоящих воздушных шаров. Прямо как в произведении Юрия Олеши. Кроме этого, «Три толстяка» подтолкнули группу неизвестных художников на другой стрит-арт.

Граффити с циркачкой Суок, канатоходцем Тибулом и образом Девы-смерти с косой появились в центре Северной столицы. Под каждым рисунком есть цитата из книги: «Что случилось на площади Звезды?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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