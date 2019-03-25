2019-03-25T16:06:39+03:00
Общество

Смольный уверен, что средняя зарплата в Петербурге достигла 61 тысячи рублей

Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию Петербурга Валерий Москаленко
Петр КИБЕР
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По мнению чиновников Смольного, средний петербуржец получает 61 тысячу рублей.По мнению чиновников Смольного, средний петербуржец получает 61 тысячу рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заработная плата в Петербурге растет. И, судя по заявлению Смольного, растет семимильными шагами. По итогам 2018 года средний размер оплаты труда в городе достиг 61 тысячи рублей. Об этом заявил руководитель комитета по экономической политике и стратегическому развитию Петербурга.

Если судить по словам Валерия Москаленко, который выступал на заседании городского правительства, с августа 2018 года прирост зарплаты составил около двух тысяч рублей (на тот момент было 59 тысяч).

Впрочем, эксперты рынка труда относятся к словам чиновника с некоторым скепсисом. По их мнению, реальные цифры меньше на 15-20 тысяч рублей.

- Средняя зарплата в городе - примерно 42 тысячи рублей. 55 получают ведущие специалисты, а до 100 тысяч платят в основном в IT-индустрии, - рассказала радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жильникова –руководитель пресс-службы компании Head Hunter по Северо-Западу.

Впрочем, считать всегда можно по-разному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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