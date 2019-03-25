Мошенник, заработавший 36 миллионов на «продаже конфиската», получил 3 года 8 месяцев условно

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-25T16:30:11+03:00

Наивные "буратины" до сих пор верят в возможность быстрого обогащения. Фото: кадр из фильма

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Сколько любителей «халявы» обманулось в своих ожиданиях и пострадало от рук мошенников, а новые жертвы все идут и идут в руки современных великих комбинаторов. Сегодня, 25 марта, в Куйбышевском районном суде слушалось дело одного из наследников дела Остапа Бендера.

- Установлено, что имея преступных умысел на хищение средств, подсудимый представлялся сотрудником МВД, который имеет доступ к распродаже конфискованного имущества и может помочь в его приобретении, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проще говоря, в 2014 году некий молодой человек предложил трем бизнесменам купить задешево несколько автомобилей, а также квартиру. В офисе одного из банков под договор займа он получил 600 тысяч у одной из жертв обмана, а потом и другие крупные суммы.

Всего предприимчивый петербуржец получил 36, 5 миллионов рублей, которыми он распорядился как пожелал. Позднее обман вскрылся, мужчину поймали. Он вину признал.

Итогом деятельности стал приговор: 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 4,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU