2019-03-25T17:13:21+03:00
Общество

В Летнем саду распустились подснежники

Горожане могут успеть насладиться весенним зрелищем - на просушку сад закроют лишь 1 апреля
Петр КИБЕР
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В летнем саду распустились подснежники. Фото:vk.com/rusmuseum.gardensВ летнем саду распустились подснежники. Фото:vk.com/rusmuseum.gardens
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Весна идет, весне дорогу! Петербуржцы, отвыкшие за зиму от солнца, все чаще и чаще выходят на улицу, чтобы поймать теплые лучи светила, а природа выходит из спячки. Центр города цветет и пахнет.

- В Летнем саду распустились первые подснежники! А это значит, что в Петербург официально пришла весна! - сообщает пресс-служба Русского музея, в чьем ведении находится сад.

И что самое важное - петербуржцы успеют насладиться этим прекрасным зрелищем. В дирекции музея решили не закрывать Летний сад на просушку на неделю раньше обычного срока, а дать возможность горожанам побольше погулять на свежем воздухе.

Это особенно актуально учитывая весенние каникулы, когда школьникам не сидится дома.

На просушку Летний сад уйдет вместе с началом четвертой учебной четверти - 1 апреля. А до этого времени жителей и гостей Северной столицы ждут в гости только что пробившиеся из земли подснежники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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