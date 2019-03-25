В Летнем саду распустились подснежники
Весна идет, весне дорогу! Петербуржцы, отвыкшие за зиму от солнца, все чаще и чаще выходят на улицу, чтобы поймать теплые лучи светила, а природа выходит из спячки. Центр города цветет и пахнет.
- В Летнем саду распустились первые подснежники! А это значит, что в Петербург официально пришла весна! - сообщает пресс-служба Русского музея, в чьем ведении находится сад.
И что самое важное - петербуржцы успеют насладиться этим прекрасным зрелищем. В дирекции музея решили не закрывать Летний сад на просушку на неделю раньше обычного срока, а дать возможность горожанам побольше погулять на свежем воздухе.
Это особенно актуально учитывая весенние каникулы, когда школьникам не сидится дома.
На просушку Летний сад уйдет вместе с началом четвертой учебной четверти - 1 апреля. А до этого времени жителей и гостей Северной столицы ждут в гости только что пробившиеся из земли подснежники.
ИСТОЧНИК KP.RU