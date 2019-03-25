2019-03-25T18:37:25+03:00
Политика

Летом в армию отправятся 3 тысячи петербуржцев

Весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля
Петр КИБЕР
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В весенний призыв в армию уйдут почти 3 тысячи петербуржцев.В весенний призыв в армию уйдут почти 3 тысячи петербуржцев.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже через неделю, 1 апреля, в России стартует весенняя призывная кампания. И тысячи молодых людей отправятся на один год служить в армию. Среди них будет и почти три тысячи петербуржцев.

- В 2019 году на службу в Вооруженные Силы планируется призвать 2980 молодых жителей Северной столицы, в том числе с высшим образованием – не менее 500 человек, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

На заседании, которое прошло в Смольном, военный комиссар города Сергей Качковский рассказал, что прошлый (осенний 2018 года) призыв, когда в армию отправились 2624 человека, выполнен полностью.

Петербургский военком отметил, что 255 из них имели военно-учетную специальность, полученную в ДОСААФ или в колледжах и училищах. В основном в Петербурге готовят водителей категории «С», «Д» и «Е», водителей-электромехаников, водителей спецтехники, стрелков-парашютистов. Она проходит в четырех школах ДОСААФ и 12 профессиональных учебных заведениях города.

Впрочем, есть у призывников возможность пройти и альтернативную службу, но ее выбирают не более 30 человек в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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