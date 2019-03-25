2019-03-25T19:32:31+03:00
Общество

В Петербурге предложили создать межпарламентское объединение по проблемам Арктики

С такой инициативой выступил председатель городского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге предложили создать межпарламентскую комиссию по проблемам Арктики. Фото: Николай ГЕРНЕТ.В Петербурге предложили создать межпарламентскую комиссию по проблемам Арктики. Фото: Николай ГЕРНЕТ.
Изменить размер текста:

С 9 по 10 апреля в Петербурге пройдет Международный арктический форум, в рамках которого будут обсуждаться самые актуальные вопросы социально-экономического развития этой суровой северной земли. А в петербургском ЗакСе предложили создать и арктическую межпарламентскую комиссию.

- Освоение Арктики – это вопрос государственной важности. Считаю, региональным парламентам Арктической зоны нужно объединить усилия для формирования единой правовой базы развития Русского Севера, - приводит слова председателя парламента Вячеслава Макарова пресс-служба Законодательного Собрания.

Надо сказать, что в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России работает постоянный комитет по делам Севера и малочисленных народов. В формате Межпарламентского объединения петербургские депутаты успешно работают с Парламентской Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», в которую входят субъекты Арктической зоны России.

В петербургском ЗакСе уверены, что такая площадка позволила бы совместно разрабатывать законы и представлять интересы северных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком начал проверку после гибели ребенка на Неве
На перекрестке проспекта медиков и улицы Профессора Попова иномарка протаранила скорую помощь
За три года на новые велодорожки в Петербурге потратят 750 миллионов рублей
Проходную «Петмола» на Московском проспекте снесли ради элитных новостроек
Новый иск к соцсети «ВКонтакте» подан за разглашение личных данных
Летом в армию отправятся 3 тысячи петербуржцев
В Летнем саду распустились подснежники
Мошенник, заработавший 36 миллионов на «продаже конфиската», получил 3 года 8 месяцев условно
Смольный уверен, что средняя зарплата в Петербурге достигла 61 тысячи рублей
На крыше дома на Фонтанке появился продавец шаров из «Трех толстяков»
Петербурженка всадила нож себе в грудь, извиняясь перед супругом за измену
Военные корабли спасут Петербург от зажорных наводнений
Антимонопольщики предъявили претензии Смольному
В ночь с 25 марта в Петербурге разведут мосты
Школьники напишут сочинения о развитии Петербурга