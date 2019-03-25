В Петербурге предложили создать межпарламентское объединение по проблемам Арктики

СЕГОДНЯ 19:03 2019-03-25T19:32:31+03:00

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С 9 по 10 апреля в Петербурге пройдет Международный арктический форум, в рамках которого будут обсуждаться самые актуальные вопросы социально-экономического развития этой суровой северной земли. А в петербургском ЗакСе предложили создать и арктическую межпарламентскую комиссию.

- Освоение Арктики – это вопрос государственной важности. Считаю, региональным парламентам Арктической зоны нужно объединить усилия для формирования единой правовой базы развития Русского Севера, - приводит слова председателя парламента Вячеслава Макарова пресс-служба Законодательного Собрания.

Надо сказать, что в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России работает постоянный комитет по делам Севера и малочисленных народов. В формате Межпарламентского объединения петербургские депутаты успешно работают с Парламентской Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», в которую входят субъекты Арктической зоны России.

В петербургском ЗакСе уверены, что такая площадка позволила бы совместно разрабатывать законы и представлять интересы северных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU