2019-03-25T20:18:18+03:00
Общество

Проходную «Петмола» на Московском проспекте снесли ради элитных новостроек

Вскоре на территории бывшего завода появится новый жилой комплекс
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Главной проходной "Петмола" больше не существует.Главной проходной "Петмола" больше не существует.Фото: СОЦСЕТИ
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Очередной кусок петербургской истории канул в Лету. В понедельник, 25 марта, рабочие окончательно снесли проходную бывшего завода «Петмол» на Московском проспекте. От здания, стоявшего здесь десятки лет, остались одни кирпичи. Впрочем, об этом говорили давно.

- Ломают здание старого «Петмола». Объявлений об этом нет, - писали петербуржцы в соцсетях в январе 2019 года.

Тогда техника крушила стены, выходящие на Обводный канал. И вот теперь пришло время фасада, выходящего на Московский проспект. Строители приступили к демонтажу еще в пятницу, 22 марта, а к понедельнику оставалось доломать совсем немногое.

Напомним, что исторически здесь был Скотопригонный двор, построенный в 1823-26 годах по проекту архитектора Шарлеманя. Часть из построек признана объектами культурного наследия (должны быть сохранены). Другие корпуса построены при СССР для молочного комбината.

В 2009 году «Петмол» переехал на Парнас. В 2018 году у территории появился новый владелец. К 2022 году здесь построят четыре 8-этажных корпуса элитного жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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