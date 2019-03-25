Проходную «Петмола» на Московском проспекте снесли ради элитных новостроек
Очередной кусок петербургской истории канул в Лету. В понедельник, 25 марта, рабочие окончательно снесли проходную бывшего завода «Петмол» на Московском проспекте. От здания, стоявшего здесь десятки лет, остались одни кирпичи. Впрочем, об этом говорили давно.
- Ломают здание старого «Петмола». Объявлений об этом нет, - писали петербуржцы в соцсетях в январе 2019 года.
Тогда техника крушила стены, выходящие на Обводный канал. И вот теперь пришло время фасада, выходящего на Московский проспект. Строители приступили к демонтажу еще в пятницу, 22 марта, а к понедельнику оставалось доломать совсем немногое.
Напомним, что исторически здесь был Скотопригонный двор, построенный в 1823-26 годах по проекту архитектора Шарлеманя. Часть из построек признана объектами культурного наследия (должны быть сохранены). Другие корпуса построены при СССР для молочного комбината.
В 2009 году «Петмол» переехал на Парнас. В 2018 году у территории появился новый владелец. К 2022 году здесь построят четыре 8-этажных корпуса элитного жилого комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU